Spagna: le "suore dei cioccolatini" saranno scomunicate, hanno lasciato la Chiesa in rivolta

Le dieci “suore dei cioccolatini”, religiose ribelli della comunità delle Clarisse dei monasteri di Belorado (Burgos) e Orduna (Vitoria) hanno comunicato per raccomandata legale all'arcivescovado di Burgos la "Irreversibile e unanime decisione" di abbandonare la Chiesa cattolica.

E hanno assicurato di non temere la scomunica poiché qualunque “condanna o sanzione canonica” per loro è “nulla” in quanto “non ha potere sulle anime” ed è “carente di effettività”.

Il comunicato è stato diffuso dalle monache sulle reti sociali. Assicurano che la decisione di abbandonare la Chiesa cattolica è frutto di “una matura, meditata e cosciente riflessione”. “Ci separiamo liberamente e volontariamente, all’unanimità e con allegria di spirito”, fanno sapere nella nota, in cui sottolineano nuovamente che il Manifesto Cattolico del 13 maggio, firmato dall'abbadessa "è stato sottoscritto da tutte”.

Note a livello mediatico come le “suore dei cioccolatini” per i dolcetti da loro prodotti, le clarisse avevano annunciato il 13 maggio la decisione di mettersi sotto la tutela e la giurisdizione di Pablo de Rojas Sanchez-Franco e della sua cosiddetta Pia Union de Santi Pauli Apostoli, che non è in comunione con Roma e il cui fondatore è stato scomunicato nel 2019.