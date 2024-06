Udine, cerca di sedare una rissa ma viene colpito: 56enne in fin di vita

Ha preso le difese di un giovane straniero, sembra già ferito, inseguito da alcuni ragazzi. Si è limitato a invitare alla calma ma uno degli inseguitori ha reagito dandogli un pugno e facendolo cadere a terra. Ha battuto la testa sullo spigolo del marciapiede e ha riportato fratture craniche multiple. Dalla notte scorsa un uomo di 56 anni, di origini giapponesi, residente a Udine, è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, è in fin di vita. Shimpei Tominaga , questo il nome della vittima, è un uomo abbastanza noto a Udine, non solo perché uno dei pochi se non l'unico giapponese che vive nel capoluogo friulano, ma perché titolare di una ditta di import-export di mobili. La Squadra mobile è intervenuta ed ha fermato cinque ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, italiani e stranieri, forse provenienti dalla provincia di Treviso. Tutti decisamente ubriachi. Gli agenti hanno controllato le loro posizioni, ricostruito quanto accaduto e infine li hanno arrestati, contestando loro i reati di lesioni gravissime. Una imputazione che potrebbe cambiare, e in peggio, se la vittima dovesse non farcela: in quel caso sarebbe contestato l’omicidio.

Intorno alle 3.30 della notte scorsa, in via Pelliccerie, in centro città, si è presentato al 'Buonissimo kebab', chiedendo aiuto, un giovane straniero sanguinante. Lo inseguivano almeno altri tre ragazzi. Tominaga, insieme con un amico, ha provato a calmare gli animi, a difendere l’aggredito ma uno degli inseguitori senza nemmeno pensarci su gli ha sferrato il pugno. Tominaga ha avuto un arresto cardiaco ma è stato soccorso immediatamente, stabilizzato sul posto e portato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Da quel momento si rincorrono le voci su un presunto, quanto infondato al momento, decesso. Le sue condizioni sono comunque gravissime. La Squadra mobile e le Volanti della questura invece hanno rintracciato poco dopo i cinque ragazzi e li hanno portati in Questura. La vicenda ha riaperto, e in modo ancor più acceso, il dibattito sulla sicurezza pubblica. Il caso è avvenuto poche ore dopo una grande operazione di controllo del territorio cui hanno partecipato agenti della Questura di Udine e del Reparto prevenzione crimine «Lombardia», di stanza a Milano. Si tratta solo del primo servizio così ampio, altri ne seguiranno nei prossimi giorni. Resta la realtà di gruppi giovanili che esercitano la violenza fisica senza freni. Sul caso è intervenuta la deputata dem Debora Serracchiani che ha auspicato "la più dura condanna della comunità e delle istituzioni» per un "atto di violenza sconvolgente, spropositata e gratuita».