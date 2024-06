“La sorella di Giulia non mi vedeva di buon occhio, era una persona difficile”: l'interrogatorio di Filippo Turetta

Nell’interrogatorio del primo dicembre scorso davanti al pm, Filippo Turetta parla anche dei suoi rapporti con Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, l’ex fidanzata uccisa con 75 coltellate la sera dell’11 novembre 2023 a Vigonovo. «Non avevamo molto rapporto - mette a verbale -. Lei era un po' una persona un po' difficile, poi lo sentivo che fin dall’inizio che non le ero mai piaciuto». «C'era un motivo particolare?", domanda il magistrato veneziano Andrea Petroni. «Uhm non lo so, penso un po' perché lei magari era molto protettiva nei confronti di sua sorella, quindi bastava anche solo una litigata che facessimo per farmi, tra virgolette, non vedere bene da lei. Poi soprattutto, non so ma immagino, da quando ci eravamo messi assieme praticamente lei era sempre con me, non stava più a casa: aveva iniziato a vederle sempre meno le persone o a frequentarle sempre meno perché vedeva sempre me, stavamo sempre insieme io e lei e quindi magari le dava fastidio che avesse perso anche il rapporto con sua sorella». «La sorella a lei direttamente ha detto mai qualcosa?» insiste il pm. «No, io non ho parlato quasi mai con sua sorella. In qualche occasione forse ma proprio soli mai. Anche quando andavo a casa sua, magari, che lei c'era qualche volta, con me non parlava, non avevamo rapporto».