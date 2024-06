Chi è Sara Funaro, la prima sindaca di Firenze

Sara Funaro, 47 anni, è la prima sindaca di Firenze a sedere sullo scranno più importante di Palazzo Vecchio. L’esponente dem e assessora uscente della giunta Nardella ha un curriculum di tutto rispetto. E la sua storia politica ha un dna d’eccezione. La Funaro, infatti, è la nipote del 'sindaco dell’alluvionè. Quel Piero Bargellini, sindaco democristiano che si trovò, nel 1966, a dover gestire i drammatici fatti che balzarono alle cronache del mondo intero.

"Firenze al plurale, tante voci una citta", è stato lo slogan della campagna elettorale con cui si è presentata ai cittadini. «Sono nata a Firenze nel 1976 in una famiglia dove le differenze culturali e religiose hanno sempre rappresentato un’occasione di arricchimento, confronto e rispetto reciproco, - dice di se nella biografia - elementi fondamentali che hanno caratterizzato tutta la mia vita. Dopo le scuole superiori mi sono laureata in psicologia a Firenze e specializzata in psicoterapia con un corso quadriennale in psicologia clinica. Ho svolto un corso di perfezionamento in psicoterapia fenomenologica all’Università di Urbino e ho frequentato un master di Etnopsichiatria con docenti del Centre Devereux di Parigi. Negli anni - prosegue - ho lavorato come psicoterapeuta clinica, come formatrice del personale e come supervisore di realtà che lavoravano con persone provenienti da situazioni traumatiche, in particolar modo situazioni migratorie. Sono cofondatrice della scuola di Psicoterapia fenomenologico dinamica».