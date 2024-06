Giovane morto nel parco a Pescara, due minorenni fermati per omicidio

I presunti responsabili dell’omicidio del ragazzo minorenne trovato morto ieri sera all’interno del Parco Baden Powell, in pieno centro a Pescara, sono stati fermati dalla Polizia. Si tratta di due giovani italiani, anche loro minorenni. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio e sarebbe legato allo spaccio di droga. Sul corpo della vittima, di origini straniere, sono state trovate ferite di arma da taglio. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio e il corpo è stato poi trovato in tarda serata riverso tra le sterpaglie nei pressi di un sottopasso ferroviario, vicino ad un campetto da calcio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e quelli della Mobile, la Polizia scientifica, il 118, il procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e il medico legale, Cristian D’Ovidio.