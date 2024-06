L'imprenditore Andrea Pasini medaglia di bronzo al valor civile: bloccò due ladri con la sua auto

Andrea Pasini, 40 anni, ultima generazione di una delle storiche dinastie imprenditoriali di Trezzano sul Naviglio (Milano), è stato insignito della medaglia di bronzo al valor civile. "Mentre si trovava alla guida, avendo notato tre persone a bordo di un'auto che si aggiravano con fare sospetto nella zona - si legge nella motivazione - allertava prontamente le Forze dell'Ordine. In attesa del loro arrivo, non esitava a inseguire l'auto, riuscendo a bloccarla fino al sopraggiungere dei Carabinieri, consentendo loro di fermare due dei tre occupanti, e di recuperare della refurtiva presente nell'autovettura. Grande esempio di prontezza e senso civico".

L'azienda di Andrea Pasini lavora con l'obiettivo di dare valore ai prodotti del territorio. Proprio per l'impegno posto nello sviluppo di una realtà tradizionale, già nel 2018 l'imprenditore era stato nominato Cavaliere all’ordine del Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento ottenuto grazie al lavoro fatto sul marchio, che è diventato una solida realtà sul territorio nazionale ma, soprattutto, internazionale, “dando lustro alla nostra Nazione”. Andrea Pasini gestisce l'azienda di famiglia insieme alla sorella e al cugino, con i quali ha costruito un progetto strutturato che ha reso il marchio un simbolo di eccellenza enogastronomica italiana nel mondo. Nel suo paese gli riconoscono doti di generosità e altruismo fin da giovanissimo: finita la scuola operava come volontario nella Croce bianca di Varigotti (Savona), dedicando inoltre parte delle sue giornate a fare compagnia agli anziani ricoverati in una casa di cura. Ha spesso organizzato eventi benefici coinvolgendo personaggi noti dello sport e dell'imprenditoria.