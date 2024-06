Marito e moglie uccisi nella loro casa a Fano, il figlio sotto interrogatorio

Marito e moglie uccisi nella loro casa a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, il figlio della coppia sotto interrogatorio da 12 ore, tra tanti «non ricordo». La mattanza nella villetta di via Fanella potrebbe essersi consumata tra le 7.30 e le 8.30 di oggi: le vittime sono Giuseppe Ricci, 75 anni, trovato con la testa fracassata da un corpo contundente, e la moglie Luisa Marconi, 70 anni, soffocata forse per strangolamento.

I cadaveri sono stati scoperti dai vigili del fuoco intervenuti per un’apertura porta dopo l'allarme lanciato dal figlio della coppia, Luca, che abita al piano di sopra della villetta e ora sottoposto a un interrogatorio fiume. Sullo sfondo del duplice delitto, è una delle ipotesi, la vendita all’asta a settembre dell’abitazione dei coniugi che avevano garantito debiti per 60mila euro non onorati dal figlio, separato dalla moglie, operaio.

Oggi marito e moglie avrebbero dovuto incontrare in agenzia il nuovo proprietario della casa. Per gli inquirenti, potrebbe essere la chiave per comprendere l'accaduto. Il figlio Luca ha finora respinto ogni accusa e ha ripetuto di aver trovato i genitori già morti: con il passare delle ore, però, l’uomo ha iniziato a dire di non ricordare. Al momento nessun provvedimento di fermo che potrebbe però scattare nelle prossime ore. Le indagini, coordinate dalla procuratrice di Pesaro Maria Letizia Fucci, sono condotte dalla Squadra Mobile di Pesaro e dal Commissariato di Fano.