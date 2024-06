Tragico picnic a Padova, bimba di 3 anni cade in un canale e muore

Appena si sono accorti, dopo una decina di minuti, della sua sparizione tutti i presenti hanno cominciato affannosamente a cercarla tra l’erba, fino ad arrivare al canale di scolo dove è annegata. Nonostante i tentativi di rianimazione del gruppo la piccola è stata fatta salire sull'elicottero di emergenza, chiamato dai Carabinieri, in gravissime condizioni di salute. A nulla è valso l’intervento dei medici del reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova, la piccola è spirata poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si è allontanata dal gruppo, del quale faceva parte il parte il padre 39enne residente in città e una quarantina di amici del padovano e del veneziano, senza che qualcuno la notasse. Si è incamminata lungo il prato e poi improvvisamente è caduta nel canale, senza più riuscire ad uscirvi.

Un picnic in un prato, tra risate e battute di una trentina di persone tra adulti e piccoli, si è trasformato ieri in una tragedia per una bimba di tre anni di origini camerunesi, annegata ieri intorno alle 18 nel canale di scolo del parco delle Roncajette, una delle zone delle periferia industriale di Padova più frequentate per gite domenicali. Un’area verde immersa nella natura, facilmente raggiungibile con l’auto e dotato un un ampio parcheggio.

A commentare l’accaduto è il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni: «la comunità camerunense si ritrova da diversi anni nel nostro territorio per passare de tempo assieme». Il primo cittadino parla dell’accaduto come di una tragedia, di un fatale incidente «che tocca tutta la comunità della zona», anche perché alcune delle famiglie presenti al picnic «sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perchè vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità».

L’intera comunità africana si è recata in ospedale sperando in un miracolo ma non ha potuto che conoscere l’epilogo drammatico della vicenda.