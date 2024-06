Confessa Luca Ricci, il figlio della coppia uccisa a Fano: "Non mi davano più i soldi"

Ha confessato il figlio degli anziani coniugi uccisi in casa ieri a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. Dopo 16 ore di interrogatorio, Luca Ricci, operaio cinquantenne, separato e padre di due figli, è crollato e ha confessato il delitto davanti alla procuratrice Maria Letizia Fucci: «Sì, ho ucciso i miei genitori, avevo altri debiti ma loro non volevano darmi più soldi».

L’uomo è stato fermato nella notte e portato in carcere a Pesaro: dovrà rispondere di duplice omicidio aggravato dalla crudeltà e dal rapporto di parentela. Da una prima sommaria ricostruzione dell’omicidio, l’uomo avrebbe prima strangolato la madre, Luisa Marconi di 70 anni, poi ha raggiunto il padre, Giuseppe Ricci, 75 anni, che ha provato a difendersi e che è stato ammazzato a colpi di martellate in testa.

Gli inquirenti avevano preso da subito la pista giusta: quando gli agenti sono arrivati nella casa di Via Fanella, a Fano, Luca Ricci ha subito preso le distanze dal delitto. Non gli hanno creduto, tanto da perquisirgli l’appartamento al piano superiore rispetto a quello dove si è consumato il delitto e dove vive da solo e da prelevargli il Dna. Poi l’hanno portato in commissariato per interrogarlo e qui la sua posizione si è aggravata con il passare delle ore: prima i tanti «non ricordo», poi la scoperta dei debiti che aveva maturato e che i suoi genitori avevano garantito vendendo la loro casa all’asta per 60 mila euro.