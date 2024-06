Mantovano: "960mila giovani tra i 15-19 anni hanno assunto droga. Due genitori su 5 tolleranti sui cannabinoidi"

«Abbiamo un abbassamento dell’età del primo approccio della popolazione giovanile alla droga. Secondo i dati del 2023 quasi 960mila giovani tra i 15 e i 19 anni (il 39% della popolazione studentesca, 4 studenti su dieci) hanno assunto nella loro vita almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale e oltre 680mila (più di un quarto della popolazione studentesca) lo hanno fatto nel corso dell’ultimo anno». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla conferenza sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

Mantovano, 2 genitori su 5 tolleranti su uso cannabinoidi

«Secondo uno studio realizzato tra marzo e aprile di quest’anno, a cui hanno partecipato 4.901 genitori di studenti tra i 9 e i 14 anni di 20 scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma, due/quinti dei genitori, relativamente al consumo di cannabinoidi hanno un atteggiamento di tolleranza e la metà ritiene che il consumo di alcol e cannabinoidi vada contestualizzato prima di essere giudicato». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024.

«I genitori non sono i giudici dei loro figli, ma qui il giudizio è nei confronti dell’uso della sostanza - ha aggiunto il sottosegretario Mantovano - questo significa che bisogna lavorare molto per fare aumentare la consapevolezza».