Paura per il manager cosentino dei vip Lucio Presta, si ribalta col trattore ed è “vivo per miracolo”

Lucio Presta, noto manager dei personaggi TV, ha avuto un incidente con il trattore mentre lavorava in uno dei suoi terreni nella Sabina (nel Lazio). Il mezzo, pesante 450 chili, gli è caduto addosso, ma è riuscito a evitare conseguenze peggiori grazie all'istinto e alla fortuna. Presta, che si è detto "vivo per miracolo" ha riportato la frattura di alcune costole e una spalla ferita, ma è riuscito a proteggere gli organi vitali mettendosi su un fianco. Dopo essere stato ricoverato e operato, è ora in fase di guarigione, ma la convalescenza sarà lunga. A causa dell'incidente, Presta e sua moglie Paola Perego non potranno partecipare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, previsto per il 6 luglio, né alla festa pre-nozze del 26 giugno a Milano.