Conte ironizza: Meloni si batta per le nomine Ue, ma non scelga un parente

«Meloni vada in Europa con forza a prendersi un posto di prestigio nella Commissione. Visto che si tratta di un incarico di prestigio, non lo affidiamo a un parente. Per una volta applichiamo il principio di meritocrazia». Lo ha detto il deputato di Azione Davide Faraone nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

Meloni: non faccio inciuci con sinistra né qui né in Ue

«Non faccio inciuci con la sinistra, non l’ho fatto in Italia, non li faccio in Europa. Sono in questo abbastanza coerente e determinata. Il Patto di stabilità non penso che si possa definire un inciucio. Un inciucio è guidare un governo, essere sfiduciati e poi mettersi d’accordo con l’opposizione per restare al governo, quello è un inciucio, non il Patto di stabilità». Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al dibattito sulle sue comunicazioni alla Camera in vista del consiglio europeo.