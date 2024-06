"È tutto vero!", Ilaria Salis annuncia con gioia il suo approdo a Bruxelles da eurodeputata

"È tutto vero!". Con queste parole, Ilaria Salis ha espresso sui social media il suo stupore e la sua felicità per il traguardo raggiunto. La neo eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ha comunicato ai suoi follower di essere finalmente approdata a Bruxelles, condividendo su Instagram una foto che la ritrae con al collo il tesserino identificativo del Parlamento Europeo, accompagnata dal commento entusiastico “È tutto vero!”.

L'elezione di Ilaria Salis al Parlamento Europeo rappresenta un risultato eccezionale, con un notevole 6,6% delle preferenze che hanno sancito il suo successo. Questo segna l'inizio di una nuova fase della sua carriera politica, caratterizzata non solo dalla determinazione e dall'impegno per i valori ecologisti e progressisti, ma anche dalla resilienza dimostrata durante un periodo difficile della sua vita.

La Salis, infatti, arriva a Bruxelles dopo aver affrontato una dura prova: la detenzione in Ungheria. Questo evento drammatico non ha scalfito il suo spirito combattivo, anzi, sembra aver rafforzato la sua determinazione a portare avanti le battaglie in cui crede. La sua elezione è vista da molti come un simbolo di speranza e di rivincita, sia personale che politica.