Fanno esplodere un bancomat ma rimangono gravemente feriti: due banditi abbandonati al Policlinico di Bari

Entrambi sono piantonati dalla polizia di Stato. Gli agenti del commissariato sono intervenuti su via Repubblica e indagano sulla vicenda: solo dopo le operazioni della scientifica sarà possibile comprendere, grazie al personale della banca, se il furto è andato a buon fine e quantificare, eventualmente, il bottino. Ad aiutare gli agenti nelle indagini, oltre alle testimonianze dei due ricoverati, le immagini di videosorveglianza della banca e della zona.

Avrebbero prima sfondato la porta d’ingresso alla banca, poi posizionato l’esplosivo intorno all’Atm e attivato il congegno. Ma qualcosa è andato storto: due banditi sono rimasti gravemente feriti al volto. Entrambi sono stati abbandonati dai sodali all’ingresso del Policlinico di Bari, su viale Ennio. Quando il personale sanitario si è accorto dei due uomini feriti, li ha trasportati al pronto soccorso, entrambi in codice rosso: attualmente uno è ricoverato nel reparto di Rianimazione, l’altro è ancora in sala operatoria.

Fanno esplodere un bancomat a Bitonto, nel Barese, ma due di loro rimangono gravemente feriti e vengono abbandonati al Policlinico di Bari. E’ quanto accaduto la notte scorsa, quando un commando, formato almeno da cinque persone, armate e travisate, ha fatto esplodere, con la tecnica della marmotta, lo sportello bancomat di un istituto nella centralissima via Repubblica Italiana.

Un episodio analogo a Bitonto era accaduto appena dieci giorni fa, il 15 giugno scorso, quando un commando ha fatto esplodere il bancomat della Monte dei Paschi di Siena, su corso Vittorio Emanuele, portando via 50 mila euro.

Un colpo che aveva destato particolare preoccupazione dopo che le immagini del furto, riprese da una finestra, avevano fatto il giro del web. Per questo solo ieri si è svolto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Bari, Francesco Russo: «il commissariato sarà rafforzato con due unità in più - aveva annunciato sui social il sindaco Francesco Paolo Ricci -. Ho dato voce alle istanze che mi sono pervenute direttamente dai cittadini, ottenendo l’impegno a un maggiore presidio del territorio con interventi congiunti e frequenti delle forze dell’ordine».