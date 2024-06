Il Comune tenta l'affido di un bimbo di due mesi con un post su Facebook, è polemica nel Comasco

"Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Cerchiamo una famiglia disponibile a occuparsi di un neonato di due mesi per un affido a tempo pieno della durata di un anno". Il post è stato pubblicato su Facebook dal Servizio Affidi dell’Asci, l’azienda sociale dei Comuni di Fino Mornasco e Mozzate, in provincia di Como. E ha provocato molte critiche nei gruppi in cui è stato condiviso («Uno scandalo», «Non è un annuncio da mercatino dell’usato") e anche da parte della lista di minoranza 'Fino Futurà nel Comune di Fino Mornasco. «E' un annuncio vergognoso - ha detto il capogruppo Roberto Discalzo -. Non è un gatto, è una persona. Garantite un aiuto alla famiglia invece di togliere il bambino. A tutela delle famiglie e delle fasce deboli andremo a fondo sulla questione».

Ilaria Nobile, coordinatrice del Servizio affidi sovradistrettuale, difende la scelta di far arrivare la richiesta di aiuto per il piccolo a una platea più ampia possibile nell’interesse del bambino. «Lo strumento dei social è stato scelto per la sua forza comunicativa - spiega all’AGI - perchè può arrivare dove non arrivano le campagne istituzionali. L’obbiettivo è sensibilizzare le persone rispetto alla possibilità dell’affido. Capisco che, trattandosi di un bimbo così piccolo, possa esserci una reazione emotiva importante e che si possa discutere su questo strumento ma non sulle modalità del nostro lavoro che svolgiamo con serietà nell’interesse dei minori. Il Comune è disponibile a spiegare a chiunque il modo in cui operiamo, anche a questo signore che parla di "vergogna" in modo ingiustificato».