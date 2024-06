Omicidio del 16enne Thomas Luciani: dopo il massacro, il selfie del ragazzo sospettato

Sono le 18 e 21 del 23 giugno. Nel lido 'Croce Sud’ di Pescara, M., uno dei ragazzi fermati per l’omicidio di Thomas Cristopher Luciani, si fa un selfie. Una fotografia, secondo gli inquirenti, scattata dopo avere ucciso il ragazzo di 17 anni e gettato il coltello insanguinato nel mare. «Seduto in posa su un lettino dello stabilimento balneare - si legge nel provvedimento di fermo a cui sono allegate diverse fotografie del presunto film del delitto - indossava verosimilmente gli abiti indossati dall’omicida così come da narrazione delle testimonianze raccolte».

Le prime immagini delle telecamere

I primi fotogrammi delle 16 e 46, restituiti dalle telecamere di un condominio, mostrano i ragazzi che si incontrano al parco vicino alla stazione. I due vengono individuati nella vittima e in uno dei due aggressori.

Il momento cruciale

Poi il momento ritenuto cruciale da chi indaga. «Dalla vegetazione si vedevano riuscire i ragazzi a uno a uno e per ultimo alle ore 17:21 usciva un ragazzo alto con capello scuro con visiera tipo baseball un paio di bermuda scure e una canottiera nera con scritta bianca sulla parte frontale e sui fianchi e delle scarpe bianche che si incamminava lungo il vialetto parallelo alla via Raffaello Sanzio, in direzione nord». «Dalla vegetazione - annotano gli inquirenti - il ragazzo con la felpa bianca e le bermuda blu, poi identificato in Thomas Christopher Luciani, non si vedrà più uscire».