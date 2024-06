Ponte Stretto, un'associazione chiede all'Unione Europea procedura d'infrazione contro l'Italia

«Invece del ponte» ha presentato alla Direzione generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle Pmi della Commissione europea richiesta per valutare l’apertura di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea a carico dell’Italia sull'appalto per la progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. La denuncia, presentata lo scorso 20 giugno, segnala che i provvedimenti adottati nel 2023 da governo e parlamento italiani per riattivare i contratti potrebbero violare la direttiva 2014/24/Ue che obbliga a bandire una nuova gara d’appalto se il valore del contratto cresce oltre il 50% del valore iniziale. Rilevato che il progetto non espone i necessari elaborati di stima né il piano economico e finanziario, viene evidenziato che il documento Ger0332 ("Aggiornamento analisi costi-benefici") riferisce soltanto un costo totale dell’investimento di 13,5 miliardi di euro, di cui 10,855 miliardi per «affidamento al contraente generale», come si legge nella tabella 3 di pagina 27.