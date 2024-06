Professore del liceo minacciato dalla mamma di un alunno bocciato

Un professore di un liceo scientifico di un Comune in provincia di Bari sarebbe stato aggredito verbalmente e minacciato da una mamma dopo la bocciatura del figlio. A segnalare il caso il sindacato Snals-Confsal Puglia che ha raccolto la denuncia del docente nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 18 giugno scorso con l'associazione Gens Nova per contrastare il fenomeno della violenza fisica e verbale contro il personale della scuola.

L’episodio, secondo quanto riferisce il sindacato, è avvenuto il 14 giugno scorso quando il professore di matematica e fisica, coordinatore di una prima classe, avrebbe convocato telefonicamente i genitori di un alunno per «comunicazioni importanti». All’incontro sarebbe stata comunicata la bocciatura ai genitori, ma la mamma del ragazzino non l’avrebbe presa bene e avrebbe rivolto frasi minacciose per intimorire il professore: "Non finisce qui, non sapete cosa vi aspetta» avrebbe detto il genitore, secondo quanto riferisce il sindacato.