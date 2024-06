Schianto in moto sul Raccordo a Roma, muore il poliziotto 27enne Marco Torre

Incidente stradale mortale questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Selva Candida, alla periferia nord-ovest di Roma. A perdere la vita Marco Torre, poliziotto 27enne che, a bordo di una moto, è andato a sbattere con un’autovettura. L’uomo a bordo della vettura è stato trasportato il codice giallo in ospedale. Per l’appartenente alle forze dell’ordine, invece, non c'è stato nulla da fare.

Marco lascia una compagna e un figlio di un anno: sulla piattaforma GoFundMe è stata creata una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento drammatico. In poche ore sono state raccolti più di 7mila euro.