Sparito il Lago di Pergusa: rimane una chiazza nerastra di fango umido

Il lago è della Regione e la Riserva naturale del Lago di Pergusa, che è gestita da quella che un tempo era la Provincia di Enna, è un pezzo dell’amministrazione regionale affidato, «troppo spesso senza fondi», all’ente locale. Legambiente Sicilia già nel 2023 aveva chiesto e ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare la crisi. Non si tratta, del resto, solo di un lago, ma di una delle più importanti stazioni di sosta per centinaia di specie di volatili durante il loro viaggio dall’Africa all’Europa, uno scrigno di preziosità florofaunistiche, un pezzo irrinunciabile della vita degli ennesi e dei cittadini del centro Sicilia che da tempo lo hanno eletto a luogo del tempo libero fra la natura.

RESA REGIONALE

"Lo avevamo predetto, entro luglio il lago Pergusa sarebbe scomparso e la scomparsa è giunta prima, con il solstizio d’estate - afferma Giuseppe Maria Amato, referente Gestione risorse idriche di Legambiente Sicilia - abbiamo chiesto per anni il ripristino del sistema di monitoraggio ambientale, fondamentale per aggiornare le conoscenze sullo stato del lago, e la pulizia dei diversi canali che dal bacino naturale del lago portano l’acqua verso lo stesso».

Gli interventi di pulizia sono stati eseguiti solo in parte «e in modo poco coordinato tra gli enti, tanto che sul fondo dei canali si osservano ancora accumuli di materiale solido che interrompono la discesa dei liquidi verso il lago», riprende l’esponente di Legambiente, per il quale se il tavolo fosse rimasto attivo, «oggi avremmo almeno i dati della condizione in cui versa la falda, avremmo finalmente stabilito la vera dimensione del bacino sotterraneo, avremmo compreso se e come, in un futuro non troppo lontano acque extra bacino avrebbero potuto essere introdotte. Invece il governo regionale non ha compreso l’importanza di questo prezioso patrimonio di biodiversità e cultura e stanno condannando il Lago di Pergusa ed il suo vasto comprensorio a una lenta agonia».