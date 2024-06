Calabria e Sicilia, per nove ragazzi su dieci c'è rischio di essere vittime sul web

Per 9 ragazzi su 10 c'è un concreto rischio per i loro coetanei di essere «vittime» in rete, ma quando si chiede loro di indicare se esista un possibile rischio di vittimizzazione on-line per sé stessi solo 5 su 10 valutano questo possibile rischio come medio-alto. È uno dei risultati del progetto di educazione alla legalità «Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele» presentati oggi nel corso dell’evento conclusivo alla scuola superiore di polizia, a Roma. Si tratta di un’iniziativa frutto di un partenariato tra la polizia e l’università La Sapienza che ha coinvolto 1.631 studenti tra i 14 e i 19 anni di 80 istituti scolastici di secondo grado delle Regioni Pon Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia. L’obiettivo era quello di creare un filo conduttore tra le forze di polizia e i giovani che vivono in contesti a rischio devianza e con un elevato livello di criminalità. Nel corso del progetto sono stati utilizzati visori in 3D che hanno permesso ai giovani di immergersi in 12 scenari virtuali di illegalità.