Tragedia di Palazzolo Acreide, ferita e sotto choc l'operatrice: ha provato a soccorrerlo ma è scivolata

È ricoverata sotto shock all’ospedale di Siracusa con lividi e contusioni e problemi respiratori la 54enne operatrice della Fondazione Anffas Palazzolo Acreide che ha tentato di soccorrere un bambino di 10 anni caduto in un pozzo mentre partecipava a un grest estivo organizzato dalla coop. Il piccolo è morto, la donna è stata salvata dai vigili del fuoco. Quando si è accorta che il bambino era caduto nel pozzo si è fatta calare giù con una corda, ma è scivolata dentro non riuscendo più a salire ed è stata poi tirata fuori dai vigili del fuoco; è uno dei particolari della terribile tragedia accaduta a Palazzolo Acreide (Siracusa), dove un bimbo di 10 anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano. La donna che ha cercato di aiutarlo era una operatrice della onlus che aveva organizzato il campo estivo a cui il piccolo partecipava.