Disabile costretto a mangiare rifiuti "come nei lager": pesava 30 kg. Condannati la madre e il suo compagno

Era in uno stato di denutrizione e di indebolimento fisico tale da ricordare le immagini dei deportati ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento. Un paragone che è stato fatto anche in aula, a Torino, quando sono state mostrate le foto di Marco (il nome è di fantasia, ndr), durante il processo nel quale una madre era imputata per maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti del figlio disabile.

Le condizioni di Marco

Durante la sua requisitoria Parodi, che da anni si occupa di tutela delle fasce deboli, aveva affermato che in rari casi aveva visto «un quadro così drammatico: sarebbe stata questione di ore, non di giorni, e questo ragazzino sarebbe morto. Era ridotto così pelle e ossa che io ho visto immagini del genere solo nei campi di concentramento». Il giovane era arrivato all’ospedale di Pinerolo, nel Torinese, in condizioni disperate nell’agosto del 2021. Aveva delle ecchimosi sul corpo e un orecchio da cui uscivano dei vermi per via di una grave infezione, causata dalle precarie condizioni igieniche. Marco pesava appena trenta chili ed era entrato in coma. Era stato curato per alcuni mesi.

L'affido e la condanna

Una volta dimesso, il ragazzo è stato affidato a una comunità alloggio, dove vive oggi, mentre la madre, che ha altre due figlie, e il suo compagno erano finiti sotto inchiesta, accusati in concorso, per avere - si legge nel capo d’accusa - sottoposto il giovane a "una serie di condotte violente», e di «sopraffazioni e privazioni materiali di cibo». Marco sarebbe stato anche legato al letto con delle cinghie, i cui segni sono stati riscontrati dai medici. Durante il procedimento è stato ascoltato in audizione protetta.