Messina, mezzo delle Poste centra pedone sulla via Garibaldi: 86enne in codice rosso al Policlinico

Un pedone è stato investito questa mattina sulla via Garibaldi da un mezzo a due ruote di Poste Italiane. L'uomo stava attraversando la strada quando il postino lo ha centrato più o meno all'altezza dell'incrocio con la via Legnano. Il giovane, a bordo del mezzo di servizio che stava procedendo in direzione nord-sud, è rimasto sotto choc.

Conseguenze più gravi per l'investito, un 86enne messinese, soccorso da personale del 118 e portato in codice rosso al Policlinico.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.