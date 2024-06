Milano, operaio cade nell'Adda da un cavalcavia dell'A4, disperso

Grave incidente sul lavoro in Lombardia: un operaio questa mattina è precipitato da un cavalcavia lungo l’autostrada A4, all'altezza di Vaprio d'Adda, nel milanese.

L'uomo, Claudio Tigni 58 anni, dipendente dell'azienda Ital Gen s.r.l., è caduto nel fiume Adda mentre stava effettuando un intervento su un canale scolmatore. Un volo di pochi metri, ma a causa dell'attrezzatura indossata non è riuscito a restare a galla ed è stato sparito sott'acqua.

Sul posto le squadre dei sommozzatori e del Saf fluviale, impegnate nella ricerca del lavoratore. Operazioni rese difficili dalle forti correnti in quel tratto di fiume.