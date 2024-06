Pegli, violenza sessuale su due giovani con disabilità: arrestato un 46enne. Li faceva assistere a film hard

I carabinieri di Pegli al termine di accurata indagine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un genovese 46enne, per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 15 giugno scorso quando il soggetto ha invitato due ragazzi di 20 anni con deficit cognitivi, conosciuti tramite un social network, nel suo appartamento per assistere a una partita di calcio. Durante e al termine dell’incontro, l’uomo ha offerto ai due degli alcolici e li ha fatti assistere a un un film pornografico. Poi, approfittando dello stato confusionale dovuto agli alcolici e al loro deficit cognitivo ha abusato sessualmente di entrambi. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Genova Pontedecimo.