Nessy Guerra, l'italiana accusata di adulterio in Egitto: "Hanno portato via mia figlia di 2 anni"

Una bimba di nemmeno due anni, figlia della 25enne di Sanremo Nessy Guerra, rischia di finire in orfanotrofio in Egitto a seguito di una sentenza del tribunale egiziano della famiglia che ha deciso in primo grado di togliere alla mamma l’affido della figlia.

Una vicenda complessa, quella della giovane donna, che vive a Hurghada, in Egitto, patria del marito dal quale si sta separando per le violenze subite in passato. L’uomo in Italia è stato condannato per violenza e stalking.

Ma una volta tornato in Egitto con la sua famiglia, ha denunciato la moglie per adulterio, e ora Nessy rischia due anni di carcere, oltre a perdere la figlia. A occuparsi del caso è stata la trasmissione «Chi l’ha visto?».

Oggi, però, alla notizia della sentenza, Nessy ha lanciato un nuovo appello a diversi quotidiani chiedendo alla Farnesina di attivarsi per riportarla in Italia insieme alla figlia.