Tragico incidente nel Salento, muore a 53 anni l'avvocatessa Simona Blago

Una donna avvocato di 53 anni di Lecce ha perso la vita dopo che la sua auto è sbandata ed è finita fuori strada la strada che collega il capoluogo salentino alla Marina di Torre Chianca. La donna viaggiava al volante di una Citroen C3 quando, all’altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, è andato a finire contro alcuni tralicci. La donna è deceduta sul colpo. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Lecce a disposizione delle autorità giudiziaria.

Il cordoglio del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone

"Oggi Lecce saluta con un lungo abbraccio Simona Blago, una donna eccezionale e mia cara amica, professionista capace e nota, avvocato orgogliosamente figlia della nostra terra e appassionata tifosa del Lecce, che in queste elezioni amministrative ha voluto essere al mio fianco e al fianco di tutti noi. Simona è sempre stata una persona grata alla vita, anche se... la vita proprio dolce, con lei, non lo era mai stata. Simona era una persona solare e generosa, che non sapeva chiedere, ma sapeva solamente dare.

Simona rappresenta tuttora questo per me: un insegnamento! Nonostante fosse tanto più giovane di me, mi ha insegnato che occorre essere grati alla vita ogni giorno, nonostante tutto e tutti.