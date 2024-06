Tentativo di furto nella banca Credit Agricole di Vicenza, la polizia irrompe nell'edificio

Le forze dell'ordine stanno circondando un edificio nella zona Ovest di Vicenza dove potrebbero essersi asserragliati alcuni banditi che hanno cercato di compiere un furto a una sede del Credit Agricole.

Le vie di accesso al quartiere sono state bloccate, e gli agenti di Polizia e Carabinieri indossano giubbotti antiproiettile. L'allarme antirapina è scattato intono alle 7. Sul posto anche il Questore di Vicenza, Dario Sallustio.

I reparti speciali della Polizia sono entrati da qualche minuto nell’edificio di Vicenza Ovest per ispezionare i sotterranei dell’istituto bancario, dove stamani è scattato l’allarme per un tentativo di furto. La zona circostante rimane blindata in attesa della conclusione delle operazioni. I poliziotti sono entrati dal piano interrato dell’edificio e poi sono saliti verso il tetto, raggiunto da qualche minuto, alla ricerca degli eventuali malviventi che possano essere nascosti nell’edificio. Sono intervenuti anche alcuni tecnici dei Vigili del Fuoco per sfondare una parete. Non è ancora chiaro se siano state trovate persone estranee all’interno.