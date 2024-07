La festa abusiva sull'isolotto a Palermo, il caso arriva in Procura. Il dj un ex della Guardia Costiera

E’ diventato un caso la festa di compleanno, non autorizzata, a Isola delle Femmine, un isolotto davanti alle coste palermitane riserva naturale gestita dalla Lipu. Le immagini di un centinaio di ragazzi che ballano in un’area off limits in cui nidificano specie rare di uccelli ha fatto il giro del web. Come la notizia del blitz della Finanza che, sabato sera, ha interrotto il party e ha identificato gli organizzatori - due fratelli gemelli entrambi medici - e gli invitati, tutti giovani della Palermo bene. Non c'è ancora una denuncia, ma l’informativa delle Fiamme Gialle a breve sarà inoltrata alla Procura. A mettere la musica - hanno poi accertato gli investigatori era un ex appartenente alla Guardia Costiera, Maurizio Giglio, in arte Mauriziotto, dj che va per la maggiore nel capoluogo. Ed è proprio lui a parlare e non i due medici che hanno organizzato il party. Mentre la Finanza, che dopo il blitz ha identificato tutti e gli ha ordinato di tornare a terra, cerca di ricostruire quanto è accaduto.

«Non era una festa, ma un video clip da realizzare sull'isolotto di Isola delle Femmine commissionato dai fratelli gemelli entrambi medici, Vito e Antonio Triolo. Avevano l'autorizzazione da parte della proprietaria dell’area, la Marchesa Paola Pilo Bacci per realizzare immagini destinate a esaltare le bellezze dell’isola», dice Giglio, adesso in pensione, per anni dipendente della guardia costiera e anche responsabile dell’ufficio marittimo di Isola delle Femmine. «Non sono l’organizzatore dell’evento sull'isolotto. Ho solo accettato di fare da dj per il video clip. Ho letto l'autorizzazione da parte della proprietaria e mi è stato garantito che erano stati avvertiti sia la Capitaneria di Porto che l’ente gestore per la realizzazione del videoclip - aggiunge -. Come è finita si sa. Ma ribadisco che non c'era alcuna volontà di danneggiare l’isola ma realizzare un video sui quattro elementi fondamentali della natura per i filosofi greci, acqua, aria, terra e fuoco».