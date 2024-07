Polemica sulle assunzioni Rai: "E' una parentopoli". Figli, fratelli e militanti

Il figlio di un amico dell’amministratore delegato Roberto Sergio e un ex militante di Casapound, fratello di un esponente di Fratelli d’Italia e Lega. Sono due dei programmisti multimediali assunti in Rai con chiamata diretta nell’ambito di una selezione portata avanti nei mesi scorsi da una società privata.

Tra i collaboratori assunti c'è pure Ferdinando Colloca, body painter e dj, in arte "Mr Ferdy il Guru", mandato alla Direzione Intrattenimento Day Time. Colloca, legato per motivi di affari alla famiglia Spada, è stato militante di Casapound ad Ostia e candidato alle regionali. E’ fratello di un esponente di Fratelli d’Italia e poi Lega, Salvatore, che è programmista regista in Rai, e di Gaetano, anche lui dipendente Rai nell’area digital. A seguito dell’articolo pubblicato su Repubblica.it, la Rai ha attivato un audit a tutela dell’azienda e della figura dell’Ad. L’opposizione è, comunque, pronta a dare battaglia.

La vicenda - come ricostruito in un articolo di poco più di un mese fa dal sito Professione Reporter - aveva provocato proteste in Rai perché le modalità di reclutamento avevano bypassato le rivendicazioni del personale Rai, gli accordi di giusto contratto, la stabilizzazione dei precari e le liste di disoccupazione.

"Se fosse confermata la notizia di una parentopoli in Rai sarebbe di una gravità inaudita - affermano gli esponenti M5S in Vigilanza -. Porteremo questo caso immediatamente in Commissione». Analoghe proteste arrivano da Verdi e Sinistra, oltre che da Maria Elena Boschi.

«Quali sono i criteri per le assunzioni? Perché non sono state rispettate le graduatorie? - chiede la parlamentare di Italia Viva -. A queste domande l'attuale dirigenza Rai deve dare risposte, non a noi, ma ai cittadini italiani che versano il canone e hanno diritto alla trasparenza». «Dopo anni di concorsi, selezioni pubbliche e stabilizzazioni dei precari in Rai si torna a metodi della vecchia politica: assunzioni per amici e parenti», sottolinea su X il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani.