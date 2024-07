Camorra, il tesoretto del boss Patrizio Bosti nel "caveau" di un casa: sequestro da 5 milioni

Oggi gli inquirenti fanno sapere che personale della Squadra Mobile partenopea, il Nucleo Investigativo dei carabinieri napoletani, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo campano e lo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro denaro contante per oltre 4 milioni di euro, numerosi preziosi, oggetti d’oro, diamanti e 48 orologi di lusso il cui valore - ingente e comunque non inferiore a 5 milioni di euro - è in corso di stima.

Solo ieri , una indagine interforze aveva portato a un nuovo mandato di arresto firmato dal gip di Napoli per il boss Patrizio Bosti , insieme al figlio Ettore , alla figlia Patrizia e al marito di questa, Luca Esposito . Il capoclan, per gli inquirenti, anche dal carcere di Parma , dove è detenuto (mentre il figlio è nella casa di reclusione di Cuneo), è tutt'ora al comando del clan Contini , potente economicamente e parte del cartello dell’ Alleanza di Secondigliano .

Il sequestro è stato eseguito nel corso della perquisizione in una abitazione ad Agnano, quartiere Ovest di Napoli, nella disponibilità di Esposito, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, minacce, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, riciclaggio e autoriciclaggio, reati aggravati dalla finalità agevolativa del clan Contini.

Il tesoretto era custodito in una sorta di caveau abilmente occultato e schermato con lastre in ferro, la cui localizzazione è stata possibile grazie a strumenti tecnologicamente avanzati. Il genero del boss ha riciclato i proventi di truffe nella rivendita di orologi di lusso in società intestate a prestanome, operanti nei settori della gestione di rifiuti ferrosi, della telefonia e della locazione di immobili, ditte che servivano alla cosca per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Matrimoni e alleanze con i clan dei quartieri vicini. Soldi, oro e la capacità di mimetizzarsi. Uno solo nemico giurato: lo Stato. Il clan Contini è la cosca più potente di Napoli, e in Campania è paragonabile solo ai Casalesi. Da quando esiste ufficialmente la camorra in città, dagli anni Settanta in poi, domina gli affari di un’ampia fetta della città. Un’area vastissima che comprende ben dieci quartieri. I bunker dove i boss prendono le decisioni sono a San Giovanniello, tra il rione Amicizia e l’Arenaccia. Lì i Contini, con i Mallardo e i Licciardi, hanno creato negli anni Ottanta l’Alleanza di Secondigliano.