Associazione mafiosa ad Aprilia, 25 arresti: c'è anche il sindaco. Legami con camorra e 'ndrangheta

Il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e turbativa nell’indagine su una struttura criminale attiva nel centro in provincia. In base a quanto emerso nel corso di una conferenza stampa in Procura, a Roma, le accuse a Principi riguardano non le elezioni amministrative del maggio del 2023 ma quelle precedenti del 2018.

Dettagli delle Accuse e Interventi Giudiziari

Nello specifico, spiega il procuratore aggiunto Ilaria Calò, «Principi ha accettato la promessa dai due imprenditori dell’organizzazione mafiosa di procurare voti per le elezioni comunali. Almeno 200 voti su 453 voti totali sono arrivati dall’organizzazione e in cambio, l’ex vicesindaco, avrebbe affidato i lavori a ditte a loro riconducibili e posti di lavoro».

Rapporti con clan mafiosi