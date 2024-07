Dall'omicidio dello zio nell'altoforno alla fuga in Maserati, chi è Giacomo Bozzoli e perché è ricercato

Giacomo Bozzoli, 39 anni, è attualmente latitante dopo l'ergastolo in via definitiva per l'omicidio dello zio, Mario Bozzoli, nel 2015.

Nel 2020 Giacomo Bozzoli viene rinviato a giudizio, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e distruzione di cadavere. L'uomo viene condannato all'ergastolo in primo grado nel 2022 e in secondo grado nel 2023. Infine, il 1 luglio 2024 la Cassazione ha confermato l'ergastolo in via definitiva.

L'ex fidanzata di Bozzoli dal 2008 al 2012, Jessica, teste chiave nel processo, ha riferito di un presunto piano che il ragazzo le presentò per uccidere lo zio: "Lo odiava", ha ricordato la donna. Giacomo Bozzoli si è invece sempre professato innocente: "Lo amavo, non l'ho ucciso", disse in un'udienza.

LA LATITANZA

Lo scorso 1 luglio Giacomo Bozzoli non era in aula alla lettura della sentenza in Cassazione. Quando le forze dell'ordine si sono recate nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda, non lo hanno trovato. In casa non c'erano neanche la moglie e il figlio. I vicini parlano di un'assenza che dura da giorni e l'erba nel giardino della villa è già alta.