Abrogato l'abuso ufficio... ma rispunta nel dl carceri. "Gioco di prestigio" alla Camera

L'abuso d’ufficio abrogato da un disegno di legge alla Camera, potrebbe rientrare con un nuovo reato e colpire ancora sindaci e amministratori pubblici. È l’accusa delle opposizioni in Parlamento e dell’Associazione magistrati contro il nuovo decreto partorito dal governo. Una mossa da «mago Silvan» è la sintesi ironica del deputato di Avs, Devis Dori che ribattezza così il Guardasigilli, Carlo Nordio. Colpevole - usando le parole del parlamentare - di «far sparire» il reato di abuso di ufficio, cancellato in Aula con 170 voti a favore dall’articolo 1 del ddl Nordio. E di «farlo riapparire sotto false vesti nel decreto carceri con il nome di peculato per distrazione». E ciò solo «per andare incontro ai giusti rilievi del presidente Mattarella».

La nuova forma di peculato

La nuova (vecchia, secondo altri) forma di peculato è in effetti la sorpresa del provvedimento varato dal Consiglio dei ministri. Ma difesa dai suoi autori, in primis Nordio: «È un’ipotesi completamente diversa» dall’abuso d’ufficio, scandisce il ministro, perché con la distrazione si andrebbero a "veicolare risorse che hai a disposizione verso una destinazione che non è quella fisiologica». In sostanza il ragionamento è che, una volta abolito definitivamente l’abuso d’ufficio, si rischia di creare un vuoto d’interpretazione e lasciare impunita l'eventuale destinazione illecita di fondi per distrazione. Cioè il pubblico ufficiale che destina denaro o un altro bene mobile (di cui dispone in virtù del proprio ruolo) a scopi illeciti per avere un vantaggio economico per sé o per altri, rischierebbe di farla franca. Da qui la previsione di una pena che va da sei mesi a tre anni di reclusione. Per il fronte contrario, invece, è solo una trovata in extremis del governo, per evitare la procedura di infrazione che potrebbe colpire l’Italia per aver violato gli impegni presi con l’ordinamento europeo cancellando un reato tanto pesante. Ma così «si introduce una pezza», denuncia Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm. Convinto che sia «il segno tangibile che la scelta di abrogare l’abuso di ufficio è una scelta infelice», perché «il sistema non regge» e dunque «era meglio non toccare nulla».