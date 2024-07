Commando assalta un portavalori a Brindisi, colpi di mitragliatrice e auto a fuoco: 3 milioni il bottino VIDEO

Hanno fermato un portavalori, incendiando alcune auto e un furgone per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine. Poi hanno sparato con una mitragliatrice contro il blindato, utilizzato esplosivo per aprire la cassaforte, e sono fuggiti con circa tre milioni di euro nelle campagne del Brindisino. È stata una sequenza da film western, che fortunatamente non ha causato feriti, durante l'assalto lungo la statale 613, nei pressi di Torchiarolo, ai danni di un portavalori che conteneva circa 7 milioni di euro, destinati al pagamento delle pensioni nella zona di Lecce nei prossimi giorni.

Il furgone non è mai arrivato a Lecce dopo l'assalto paramilitare effettuato da un commando composto da almeno 10 persone. Gli inquirenti ritengono che si tratti di professionisti che hanno pianificato il colpo nei minimi dettagli e che potrebbero appartenere a bande specializzate provenienti da altre zone. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri.