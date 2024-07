'Ndrangheta nel bar del Palagiustizia, chieste otto condanne a Torino

Otto condanne sono state chieste dalla procura di Torino in un processo, in corso con il rito abbreviato, che fra i diversi episodi contestati annovera l’ infiltrazione di personaggi legati alla 'ndrangheta in Liberamensa, la cooperativa sociale responsabile della vecchia gestione del bar interno del Palazzo di giustizia subalpino.

Le pene proposte dai pm Paolo Toso e Francesco Pelosi variano dai 12 anni ai 20 mesi di reclusione. L’inchiesta, coordinata dalla Dda, sfociò nel luglio del 2023 in una serie di arresti. Liberamensa fu creata nel 2016 e messa in liquidazione nel 2020.