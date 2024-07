Scomunicato il "ribelle" monsignor Carlo Maria Viganò: ecco le motivazioni

La scomunica era annunciata: monsignor Carlo Maria Viganò, ex diplomatico del Vaticano e responsabile della prestigiosa Nunziatura negli Stati Uniti, è stato ufficialmente scomunicato dalla Chiesa cattolica. La decisione è stata presa dal Dicastero della Dottrina della Fede. Motivazioni della scomunica «Sono note le sue affermazioni pubbliche dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice, della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell’autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II», ha sottolineato l’ex Sant'Uffizio. Per Viganò è dunque scattata la scomunica 'latae sententiae', automatica, per il solo fatto di avere commesso il delitto di scisma. Reazione di Viganò Monsignor Viganò aveva deciso di non presentarsi e non difendersi nel processo penale extragiudiziale deciso a suo carico. «Non riconosco l'autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo Prefetto, né di chi lo ha nominato», aveva scritto in un comunicato intitolato «J'accuse», in cui ribadiva la sua avversità a Papa Francesco.

Conseguenze e prospettive future Nonostante la scomunica, Viganò continua a celebrare la messa e a chiedere offerte per la sua fondazione, suggerendo l'intenzione di fondare una sua chiesa. La scomunica è la pena più grave nel diritto canonico, ma non è perpetua: se la persona si pente sinceramente, la pena può essere rimossa. Tuttavia, una marcia indietro da parte di Viganò appare difficile. Reazioni e isolamento In queste settimane, Viganò non sembra aver raccolto molta solidarietà, nemmeno dai Lefebvriani, che hanno preso le distanze da lui. Viganò aveva ampliato a dismisura il suo raggio di invettive, attaccando i gay e i vaccini anti-Covid, e scrivendo nel 2020 all’allora presidente Usa Donald Trump che «Siamo nella battaglia tra figli della luce e figli delle tenebre». Tuttavia, Trump non è intervenuto in suo soccorso. La vicenda di Viganò segna un episodio significativo di conflitto all'interno della Chiesa cattolica, con possibili ulteriori sviluppi se Viganò dovesse continuare la sua crociata contro il Papa.