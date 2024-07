Studentesse americane violentate a Siracusa, fermati due ragazzi di 18 e 19 anni

Le hanno avvicinate con una scusa. Poi hanno iniziato un dialogo, tra qualche parola di italiano e qualche frase smozzicata in inglese, passeggiando per le strade dell’isola di Ortigia. Due siracusani di 18 e 19 anni, incensurati, hanno conquistato la fiducia di due studentesse americane ventenni in vacanza a Siracusa e poi improvvisamente si sono appartati in due luoghi diversi e le hanno violentate.

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa sono riusciti ad identificare i due giovani e ieri hanno eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Siracusa. Entrambi i giovani sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e sono stati trasferiti nel carcere di contrada Cavadonna.

Secondo la ricostruzione della polizia lo stupro sarebbe avvenuto giovedì notte, intorno alle 3. Le due giovani, studentesse statunitensi in vacanza studio da diverse settimane in città, avevano trascorso una serata nel centro storico di Ortigia, zona nevralgica della movida aretusea per la presenza di numerosi locali e pub, insieme ad altri ragazzi. Mentre stavano rientrando a casa, nei pressi del Foro Italico, alle porte del centro storico, sarebbero state avvicinate da due giovani a bordo di uno scooter.