Stupro di gruppo a Palermo: la vittima 19enne nega di aver detto "è stato bellissimo"

Ha negato di aver mai avuto una relazione sessuale col datore di lavoro dell’ex fidanzato e di avergli parlato della violenza subita definendola «un bellissimo rapporto» la 19enne violentata un anno fa da 7 ragazzi al Foro Italico di Palermo.

La giovane, citata a deporre su alcuni aspetti della vicenda dai legali degli indagati che avevano subordinato all’ammissione dell’esame la richiesta di abbreviato, è comparsa davanti ai giudici di Palermo.

In aula dunque ha smentito sia di aver avuto un rapporto col datore di lavoro del suo ex, sia di avergli detto la frase da lui riferita: «è stato bellissimo farlo con sette persone». Il processo è stato rinviato al 9 settembre per l’esame degli imputati Angelo Flores (il maggiore del branco che filmò la violenza col telefonino), Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. Un settimo imputato, allora minorenne, è già stato condannato.