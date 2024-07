Città del Vaticano, nonostante la scomunica Viganò dice messa. Rischia la riduzione allo stato laicale

Nonostante la scomunica per scisma, l'ex nunzio in Usa mons. Carlo Maria Viganò, continua a celebrare messa. La censura impostagli dal Vaticano glielo proibirebbe e il rischio ora è quello di vedersi inflitte pene ulteriori, come la riduzione allo stato laicale. «Come tutti i primi sabati del mese, anche oggi celebro il

Santo Sacrificio della Messa», ha fatto sapere Viganò su X facendo riferimento agli amici e benefattori della sua Fondazione. «Vi unisco a tutti coloro che mi hanno espresso la loro spirituale e materiale vicinanza in questi frangenti».