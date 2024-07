Ennesimo addio in casa Rai: Flavio Insinna passa a La7. Condurrà un gameshow

Continuano gli addii in casa Rai: dopo Fabio Fazio e Amadeus, è la volta di Flavio Insinna che lascia l’azienda di viale Mazzini. A partire dal prossimo 7 ottobre, il conduttore trasloca su La7 per condurre un game show, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato prima del Tg. A comunicare il nuovo ruolo di Insinna su La7 è stato Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, presentando i palinsesti del settimo canale: «È una novità assoluta, un progetto sul quale abbiamo ragionato per anni”, spiega l’editore soddisfatto di aver siglato un accordo con “questo personaggio straordinario della tv italiana che ha fatto esperienza, un acquisto importante su cui contiamo molto”, ha concluso.

Il saluto del conduttore con un post su X: “Ciao famiglia. Prima del nuovo viaggio è bello ringraziare. Grazie Rai un gigantesco Grazie. Grande così e anche di più”.