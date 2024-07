Sardegna, due nuovi cavalli di razza nella stazione dei carabinieri di Foresta Burgos

“Robur” e “Richetto” saranno immediatamente affiancati ai loro colleghi più anziani già in servizio presso la Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos. Con l’arrivo dei nuovi cavalli, il reparto raggiungerà un totale di sei esemplari, tutti di razza Murgese . Questo incremento permetterà di potenziare la presenza dell’Arma sia nelle aree montane e impervie del Goceano, sia nelle numerose manifestazioni che si svolgono in tutta l’isola.

L’Arma ha scelto la razza Murgese per la sua estrema mansuetudine, ideale per i servizi ippomontati nei centri abitati. Queste caratteristiche vengono esaltate attraverso tecniche addestrative specifiche cui i cavalli sono sottoposti sin dalla nascita.

La Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos è l’unico presidio territoriale ippomontato in Italia. I militari che vi prestano servizio sono altamente specializzati e addestrati per operare in perlustrazioni di aree impervie, spesso inaccessibili con altri mezzi. Solo nell’ultimo anno, oltre 400 pattuglie hanno perlustrato le montagne del Goceano, permettendo l’identificazione e il controllo di numerosi ovili e soggetti di interesse operativo. Inoltre, i cavalli e i loro cavalieri partecipano anche a eventi di rappresentanza, aggiungendo prestigio all’istituzione dei Carabinieri in Sardegna.