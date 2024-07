Tragedia nel Napoletano: ubriaco investe zia e nipotine, la giovane donna è morta sul colpo

Ubriaco, ha investito una donna a passeggio con le nipotine. E' accaduto a Camposano, nell’area nolana del Napoletano, nella tarda serata di ieri. Un ragazzo di 26 anni incensurato, alla guida di una Suzuki Splash, ha travolto in via Croce di San Nicola una ragazza di un anno più grande di lui che camminava con le bambine di 7 e 10 anni, piombando alle loro spalle. Le piccole sono illese, mentre la giovane zia è stata scagliata in un terreno oltre un muro alto un metro e mezzo, morendo sul colpo. Il guidatore si è fermato e, quando sono arrivati i carabinieri, è stato accompagnato in ospedale dove al test il tasso alcolemico era di 1,7 g/l . Ora è ai domiciliari e deve rispondere di omicidio stradale.