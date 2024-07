Vaccini, tutti contro la Lega: "E' una follia criminale, si gioca con la vita dei bambini"

«La Lega vuole rimuovere l’obbligo vaccinale per i bambini. Sono dei criminali che giocano con la vita dei nostri figli. Sta uscendo il vero volto della destra. Spaccano il Paese e tolgono diritti e servizi alle fasce più deboli. A loro interessa solo il potere». Così il deputato democratico, Stefano Vaccari, segretario di Presidenza della Camera. «Adesso la Lega vuole togliere l'obbligo vaccinale contro morbillo, rosolia, parotite e varicella per bambini e ragazzi. Promotore di questo emendamento al decreto liste d’attesa è il senatore Borghi, incurante delle raccomandazioni dei pediatri e delle statistiche che hanno dimostrato quanti benefici abbia portato il provvedimento adottato nel 2017. Dopo aver strizzato l’occhio ai no vax al tempo della pandemia, la destra italiana torna a farsi promotrice di idee pericolose che potrebbero provocare guai seri, in primo luogo alla salute degli italiani. Il populismo è questo: blandire gli istinti più bassi dei cittadini per guadagnare consenso senza curarsi degli effetti di certe scelte. Ovviamente ci batteremo con forza perché questa idea folle non passi mai». Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.