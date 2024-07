Abolizione vaccini, l'emendamento della Lega verso l'inammissibilità

L’attesa è per l’esame degli emendamenti al decreto sulle liste di attesa in sanità da parte della commissione Affari sociali del Senato, convocata in sede referente martedì dopo le 15. Secondo qualificate fonti di centrodestra, le divisioni interne ai partiti di maggioranza sull'emendamento firmato da Claudio Borghi potrebbero essere superate con la decisione della commissione di dichiarare inammissibile la proposta del leghista di togliere l’obbligatorierà a otto dei dodici vaccini cui i minori (0-16 anni) si devono sottoporre dal 2017. E il presidente della commissione Francesco Zaffini, di Fratelli d’Italia, potrebbe dichiarare l’emendamento inammissibile perchè non strettamente pertinente alla materia esame del decreto. D’altronde, anche dal partito di Matteo Salvini - viene spiegato da fonti parlamentari - non ci sono indicazioni di voto sull'emendamento, che ha sollevato le perplessità degli alleati di Forza Italia e Noi moderati. Come accaduto altre volte su temi sensibili, nella Lega si è lasciata la libertà di scelta: lo ha ricordato lo stesso Borghi, che, ieri, ha tenuto a precisare come l’emendamento sia "farina del suo sacco". «Dato che conosco il giochino preciso che l’emendamento è mio. Su questi temi ci sia libertà di scelta sia per chi è a favore sia per i contrari», ha chiesto il senatore leghista.