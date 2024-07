La domenica nera dei trasporti, sciopero dei treni fino alle 21. L'invito di Trenitalia

Si profila una domenica di disagi per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che proseguirà fino alle 21, senza fasce di garanzia. L’astensione dal lavoro riguarda alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo FS Italiane e può comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia in tutto il Paese.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

A Roma in serata si potrebbe fermare anche il Trasporto Pubblico locale per 4 ore, dalle 20,30 a mezzanotte e mezza,

per lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa Trasporti per protesta contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore autoferrotranviario. Coinvolte le reti Atac (e altri operatori in regime di subaffidamento), Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap. Nel Lazio possibili stop sulle linee Cotral.