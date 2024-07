Cagliari, donna scomparsa: fermato per omicidio il coniuge

I carabinieri della Compagnia di Iglesias stanno lavorando su un possibile femminicidio avvenuto nei giorni scorsi a San Sperate in provincia di Cagliari. A fare scattare le indagini la scomparsa di una donna di 42 anni. Il marito, 43enne, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La notizia è coperta dalla massima riservatezza, non sono state infatti fornite generalità della scomparsa e nemmeno del fermato. Da quanto si apprende a metà maggio sui tavoli dei carabinieri della Compagnia di Iglesias è arrivata la denuncia di scomparsa da parte del fratello e di una collega di lavoro. Non vedevano e non sentivano da diversi giorni la 42enne, non riuscivano a mettersi in contatto con lei e, probabilmente, non ottenendo risposte nemmeno dal marito hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri. Sono subito scattati gli accertamenti dei carabinieri e le ricerche ed è stata raccolta la testimonianza del marito della scomparsa e le sue dichiarazioni non avrebbero convinto, tanto che il pm ha deciso per il fermo di polizia giudiziaria. Adesso si trova in carcere a Uta, nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida.