Esecuzione in piazza nel Nuorese, 52enne sorvegliato speciale ucciso in pieno giorno

Si chiamava Vincenzo Beniamino Marongiu l’uomo di 52 anni ucciso stamattina in piazza Roma ad Arzana, in Ogliastra.

L’uomo, pluripregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale, era appena uscito dal bar, dove aveva preso un caffè da asporto, quando si è accorto della presenza di due uomini con una pistola fuori dal locale. Ha tentato di fuggire ma i sicari lo hanno rincorso e gli hanno sparato alcuni colpi freddandolo all’istante.

Marongiu era stato arrestato nel 2018, accusato di essere il capo di una banda con un gior d’affari che andava dal traffico di marijuana alle armi, civili e militari, dai reperti archeologici ai gioielli trafugati in appartamenti. Omicidio nel Nuorese, vittima un uomo.