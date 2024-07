Massacro missilistico in Ucraina: è il giorno del lutto. Tre bambini tra le vittime

In Ucraina è giornata di lutto nazionale dopo una delle peggiori ondate di attacchi missilistici russi degli ultimi mesi, che ieri ha causato almeno 41 morti e oltre 170 feriti in tutto il Paese, compresa la capitale.

Tra gli edifici colpiti in diverse città c'è anche il principale ospedale pediatrico di Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky, che si è fermato in Polonia prima di dirigersi a Washington per un vertice della Nato, ieri stimava il bilancio delle vittime a 37, tra cui tre bambini. Ma il totale di chi è rimasto ucciso nei luoghi degli attacchi in diverse regioni ammonta ad almeno 41, secondo quanto riporta la Reuters.

Due persone sono morte quando un missile ha raso al suolo una parte dell’ospedale pediatrico Ohmatdyt, la più grande struttura pediatrica dell’Ucraina; anche una clinica ostetrica è stata colpita nella capitale, facendo quattro vittime. Le ricerche di sopravvissuti sotto le macerie stanno proseguendo anche oggi.